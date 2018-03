Na svetu še vedno več kot milijarda ljudi brez električne energije

Stopnja energetske revščine je od države do države različna



»EU ima zelo nekakovosten stavbni fond – 85 odstotkov bivališč še vedno ni energetsko učinkovitih. To je glavni razlog za energetsko revščino,« je dejala Coluccijeva.



Kot je dodala, jemlje Evropska komisija energetsko revščino zelo resno. »Ko je Evropska komisija novembra 2016 predstavila sveženj za čisto energijo, je želela zagotoviti, da ne bo zapostavljen prav nihče. Energetska revščina ima med politikami Komisije vsekakor prednostno vlogo,« je povedala Coluccijeva.



Kot je navedla, je v EU skoraj 11 odstotkov prebivalstva energetsko revnega, a je stopnja energetske revščine od države do države različna – v Bolgariji si recimo kar 46 odstotkov prebivalstva ne more ustrezno ogrevati doma. Gospodinjstva z najnižjimi dohodki za energijo v povprečju porabijo 10 odstotkov svojega dohodka, v nekaterih državah pa celo do 20 odstotkov. Obenem pa večina držav članic energetske revščine sploh ne ocenjuje. »Če problema ne ocenjuješ, se z njim ne moreš spopasti,« je izpostavila Coluccijeva.



Kot pa je omenila Branislava Marsenić Maksimović iz Sekretariata Energetske skupnosti, je večina pogodbenic Energetske skupnosti že vpeljala definicijo ranljivih odjemalcev, kot to zahteva tretji energetski sveženj. »Pristop je sicer drugačen, a so za finančno podporo ter zdravstveno in socialno varstvo potrebna splošno uveljavljena merila,« je dejala. Pogodbenice sicer res ne ocenjujejo ali opredeljujejo svoje energetske revščine, a se ta po podatkih Eurostata v Makedoniji giblje okoli 40 odstotkov, »medtem ko je odstotek v drugih državah najverjetneje še višji,« je dejala Marsenić Maksimovićeva.



Sveženj za čisto energijo izpostavlja osrednjo vlogo odjemalca, ki potrebuje dinamične cene in ki bi moral imeti možnost sodelovati na vseh trgih. »Na aktivnega odjemalca lahko gledamo kot na modernega in digitalno vključenega državljana, ki podpira energetsko tranzicijo in ki si želi biti del spremembe,« sta v vabilu na spletni seminar zapisala Firenška šola regulatorjev (FSR) in ENTSO-E.»Sveženj za čisto energijo se sicer res posveča potrebi po aktivnih odjemalcih, kar pa ne pomeni, da smo pozabili na ranljive odjemalce, ki so lahko pravzaprav najbolj aktivni od vseh,« je dejala Susanne Nies.»Sveženj za čisto energijo je namenjen vsem, ne le tistim, ki si to lahko privoščijo,« je dejala evropska poslanka Theresa Griffin. Kot je izpostavila, bi morale biti rešitve za spopadanje z energetsko revščino strukturne in institucionalne, in ne individualne.»Odgovornost za ranljive odjemalce nosijo predvsem dobavitelji energije in vlade, ki lahko vplivajo na sestavo energetskega trga,« je pristavila Griffinova in dejala, da maloprodajni energetski trg v EU ne deluje dobro. »Trgom primanjkuje transparentnosti in konkurenčnosti. Sprememb pa ne smemo uvajati na račun ranljivih odjemalcev, temveč jim moramo omogočiti, da postanejo aktivni odjemalci. V letu 2018 ne bi smel biti nihče primoran izbirati med ogrevanjem, hlajenjem in prehranjevanjem,« je izpostavila.