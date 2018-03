Na kvizu Mladi genialci zmagali dijaki Šolskega centra Novo mesto

»Od vlaganja v znanje mladih ter od razvijanja njihove ustvarjalnosti, radovednosti in vztrajnosti je odvisna naša prihodnost. Od tega je odvisno, ali bomo kot družba napredovali, ali bomo kos izzivom našega časa in ali bomo gospodarstvu zagotovili dovolj ustrezno izobraženih, sposobnih, inovativnih mladih kadrov,« je dejal svetovalec generalnega direktorja podjetja GEN energija Jože Špiler.



Kot poudarjajo v GEN energiji, je zanimanje šol za sodelovanje vsako leto večje in prepričani so, da je tekmovanje 'Mladi genialci' odlična priložnost za povezovanje znanja, idej in izkušenj. »Kviz dijake spodbuja k poglobljenem proučevanju celovite zgodbe o energiji, trajnostnih in obnovljivih virih energije, osnovnih pojmih v energetiki, podnebnih spremembah in jedrski energiji kot trajnostnem viru.







V podjetjih GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK) so tekmovanje 'Mladi genialci – kviz o energetiki' razpisali že šesto leto zapored. Doslej so se v znanju trikrat pomerili učenci osmih in devetih razredov posavskih osnovnih šol, letos pa so tretjič tekmovali tudi dijaki slovenskih elektrotehniških šol in tehniških gimnazij ter prvič tudi dijaki strojnih šol.Kot so povedali v GEN energiji, se je letos za sodelovanje odločilo skoraj 200 dijakov iz 25 od skupno 48 tehniških srednješolskih programov iz celotne Slovenije (dijaki in mentorji iz Celja, Kranja, Krškega, Lendave, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Ptuja, Raven na Koroškem, Škofje Loke, Trbovelj in Velenja).Šolske ekipe (s po tremi dijaki) so se 6. februarja v živo pomerile na odru Kulturnega doma v Krškem. Po napetih uvodnih tekmovalnih krogih je v finalu zmago slavila ekipa gimnazijcev Srednje elektro šole in tehniške gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto, ki so jo zastopali dijaki Gregor Kikelj, Jakob Gimpelj in Domen Težak pod mentorstvom Draga Crnića. Drugo mesto so zasedli dijaki Gimnazije Krško (iz Šolskega centra Krško – Sevnica) Gašper Letnar, Matej Požun in Žiga Kralj, ki so znanje pridobivali pod mentorstvom Jožeta Požuna, tretje mesto pa dijaki programa elektrotehnik Srednje tehniške šole iz Šolskega centra Kranj Mark Urbančič, Kristjan Cuznar, Blaž Peklaj pod mentorstvom Damjana Poljanca.