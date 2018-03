Milijoni za energetsko prenovo stavb, a še vedno premalo

Doslej za stanovanjske stavbe, od letos tudi za podjetja



Po 20 milijonov letno za stanovanjske stavbe namenjamo v Sloveniji. Na Eko skladu so za Energetiko.NET povedali, da so občanom za energetske prenove stavbe v obdobju od leta 2011 do 2017 dodelili skupaj 149,2 milijona nepovratnih sredstev, v povprečju torej 21,3 milijona evrov letno. Izplačali so 126,7 milijona oziroma v povprečju 18,1 milijona evrov letno.»Za podjetja nepovratnih spodbud še nismo dodeljevali, imamo pa v načrtu, da s tem začnem v letošnjem letu,« pravijo na Eko skladu. Dodali so, da so lani začeli dodeljevati nepovratna sredstva za delne (manjše) energetske obnove stavb v javni lasti, vlog na tem pozivu pa še ni.

Dodeljujejo pa tudi nepovratne spodbude za gradnjo skoraj nič energijskih stavb v lasti občine.



Stavbe v lasti RS in lokalnih skupnosti: 70 % prenov po modelu energetskega pogodbeništva

Razpis občine JOB 2018: Objava 16.2.2018, višina sredstev 17,6 milijona evrov

Poziv OJS: Objava 23.2.2018, višina sredstev 7,65 milijona evrov

Poziv ŠJS: Objava 23.2.2018, višina sredstev 14,12 milijona evrov

Na podlagi povabil in razpisov v letih 2016 in 2017 je bilo potrjenih skupaj 52 operacij v skupni kvadraturi 450.000 m, ki so v različnih fazah izvajanja, so dejali v projektni pisarni. Dodali so, da se 70 % prenov izvaja po modelu energetskega pogodbeništva. Februarja 2018 so bili objavljeni naslednji razpisi in povabila (z več roki za odpiranje), ki se bodo sicer objavljala vsako leto:

Cilj je, kot so poudarili, prenova 1,8 milijona m2 površin do leta 2023.