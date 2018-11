Letos okoljske nagrade v roke Ljubljanskih mlekarn, Luke Koper, Iskre in Kronoterma

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

V kategoriji okolju prijazno podjetje so zmagale Ljubljanske mlekarne, kjer so v zadnjih letih v varovanje okolja vložili več kot dva milijona evrov in kjer je, kot so pojasnili organizatorji, učinkovito ravnanje z okoljem ena od najpomembnejših dolgoročnih strateških usmeritev podjetja. Izboljšali so okoljski odtis, optimizirali poslovne procese, jih dodatno avtomatizirali in izboljšali energetsko učinkovitost, okoljska politika podjetja pa je sestavni del integriranega sistema vodenja.



V omenjeni kategoriji so kot finalista izbrali še družinsko podjetje za proizvodnjo vijakov Blaj.



V kategoriji mednarodno okoljsko partnerstvo je zmagala Luka Koper, in sicer zato, ker je skupaj s pristanišči z več celin ustanovila projekt Neptunes, v okviru katerega iščejo rešitve za zmanjšanje ladijskega hrupa. Sodelujoči bodo oblikovali postopke merjenja ladijskega hrupa in pripravili lestvico, po kateri bi manj hrupne ladje plačevale nižje pristaniške pristojbine. Izdelali bodo tudi vodnik najboljših praks za zmanjšanje hrupa ladij.



Med finalisti v kategoriji mednarodno okoljsko partnerstvo sta bila tudi Steklarna Rogaška in celjski Razvojni center orodjarstva Slovenije TECOS.



V kategoriji okolju prijazen izdelek, storitev ali postopek sta bila dva zmagovalca, in sicer Iskra, kjer so razvili inovativen sistem, s katerim brez kemikalij in samo s fizičnim odstranjevanjem mikroorganizmov, delcev in motnosti zagotavljajo pitno vodo iz vsakega sladkega ali slanega vodnega vira, ter Kronoterm, ki je komisijo navdušil s hibridno toplotno črpalko Krono multi S. Toplotna črpalka je v celoti razvita v Sloveniji, njena proizvodnja je do okolja prijazna. Zunanja enota omogoča priklop geovrtine ali zemeljskega kolektorja, zato je možno pametno preklapljanje med različnimi toplotnimi viri. Ohišje notranje enote je modularno, izolacija je dvojna, blaženje kompresorja pa trojno, zato je naprava zelo tiha, so odločitev pojasnili organizatorji.



Med finaliste v tej kategoriji se je uvrstilo tudi podjetje Tax-Fin-Lex s projektom EcoLex Life, idrijska družba Vi nova s postopkom predelave odpadne embalaže iz farmacije ter ljubljansko podjetje Donar s stolom Nico Less, v katerega so vgrajene plastenke.