Krško in Posavje kot primer dobre prakse za Evropo

Zgodaj septembra leta 2016 se je na Irskem, v njenem drugem največjem mestu Cork, zbralo več kot tristo političnih odločevalcev in drugih podeželskih deležnikov, ki so prepoznali potrebo po novi viziji prihodnosti za podeželsko Evropo. Na to so jih med drugim spomnile vse pogostejše izselitve in beg mladih v mesta, saj jim podeželje zaradi slabega dostopa do storitev in bore malo priložnosti za podjetništvo ni bilo več privlačno za življenje in delo. A na ruralnih območjih, ki obsegajo več kot tri četrtine evropskega ozemlja, živi več kot polovica prebivalstva Evropske unije. Dejstvo, da kmetijstvo in gospodarstvo zagotavljata delovna mesta in preživetje več deset milijonom Evropejcem, je klicalo po ukrepih. Prioritetne so udeleženci srečanja v Corku strnili v t. i. Deklaracijo iz Corka 2.0 za »boljše življenje na podeželskih območjih«. Možne strategije za reševanje tedanjih in prihodnjih izzivov, s katerimi se soočajo kmetovalci in podeželja, so prepoznali predvsem v digitalizaciji, zagotovitvi varne in trajnostne oskrbe s kakovostno hrano, razvoju krožnega gospodarstva, širitvi biogospodarstva, spodbujanju učinkovite rabe virov in zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv (Deklaracija iz Corka 2.0, 2016). Aprila 2017 je Evropska komisija začela z »EU akcijo za pametne vasi«, v kateri je priložnost prepoznala tudi Slovenija.





Slovenske inovacije, po katerih se lahko zgleduje tudi Evropa



Glavna ideja t. i. koncepta »pametnih vasi« je, da je treba prednosti in dobrine, ki jih prinaša podeželje, bolje izkoristiti. Z uporabo digitalnih in telekomunikacijskih tehnologij, inovacijami in bolj smotrno uporabo obstoječega znanja pa je možno ustvariti tudi nove priložnosti. Da v Sloveniji ta koncept že izvajamo, dokazuje tudi posavska regija. Različne aktivnosti in konkretni primeri, ki jo uvrščajo v pametno podeželje oziroma v evropski koncept pametnih vasi, so bili predstavljeni na četrtkovem omizju »Pametne vasi v Posavju ‒ nove tehnologije in koncepti za ohranitev podeželja« v Krškem.



Evropske politike predstavljajo dobre rešitve za razvoj podeželja, ki jih v Sloveniji že udejanjamo v praksi, in bodo Evropi tudi predstavljene, je povedal evropski poslanec Franc Bogovič. Krško podjetje Evrosad, ki letno pridela 3500 ton sadja, je visoko raven kakovosti in varstva potrošnikov doseglo z robotizirano sortirnico sadja, v prihodnje pa bo zanje ključna digitalizacija, je na omizju povedal direktor družbe Boštjan Kozole. S »pametno« mehanizacijo pa orje ledino podjetje INO Brežice, ki je prvi proizvajalec pametnih strojev mulčerjev oziroma vibracijskih podrahljalnikov, namenjenih rahljanju in globinskemu dognojevanju zemlje v sadovnjakih in vinogradih za boljšo rast rastlin.



Pomemben del koncepta pametnih vasi je tudi energetska oskrba, kjer v družbi GEN-I ciljajo na zamenjavo vseh fosilnih goriv za drugo gorivo, ki ga bomo v Sloveniji proizvajali sami. Član uprave družbe Danijel Levičar vidi prihodnost tudi v aktivnejši vlogi odjemalcev energije in e-mobilnosti.





Inovativnost ni le v tehnologiji



Pomemben vidik mobilnosti so naslovili v Zavodu Sopotniki, kjer so inovativnost prepoznali v prostovoljstvu. Tako z brezplačnimi prevozi starostnikom pomagajo premagovati daljše razdalje med njihovimi opravki in jim omogočajo boljšo mobilnost na podeželju. Pokrivajo kraje na območju občin Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana in Kočevje, nedavno pa so dejavnost razširili še v Sevnico, Brežice in Krško.



Dejansko je prav moment povezovanja tista ključna inovacija, prej kot tehnološka oprema ali digitalizacija, je na omizju poudarila dr. Emilija Stojmenova Duh z ljubljanske Fakultete za elektrotehniko. Tako tudi gostitelja omizja, evropski poslanec Franc Bogovič in župan Občine Krško mag. Miran Stanko, vidita razvoj Občine Krško predvsem v dobrem povezovanju in sodelovanju gospodarskih subjektov in prebivalcev Posavja.





