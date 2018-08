Krško gosti poletni tabor energetike

Tako so srednješolci na delavnicah s pomočjo mentorjev izdelali vsak svoj delujoči model sončnega sledilnika, ob izdelavi pa so v laboratorijih spoznavali široko paleto različnih tehnik, usvajali znanja s področij 3D načrtovanja, 3D tiskanja in programiranja mikrokrmilnika Arduino ter proučevali delovanje sončnih celic.»Mladi programerske veščine vse bolj dojemamo kot del splošnih, za prihodnost nujno potrebnih znanj. Na taboru smo skupaj z dijaki programiranje v praksi povezovali s področji elektrotehnike in energetike,« je dejal eden od mentorjev, študent matematike in računalništva Žiga Vene, ki pri projektih GEN energije aktivno sodeluje že vse od Tehnogenija 2012.»Dijakinje in dijaki, ki so se odločili za udeležbo na taboru, so zelo vedoželjni in zagnani. Lotili so se izziva načrtovanja, modeliranja, izdelave in programiranja modela sončnega sledilnika, uspešno izdelan model sončnega sledilnika pa bodo zadnji dan predstavili staršem in ga dobili v spomin na tabor. Verjamem, da bodo s petdnevno delavnico pridobili veliko koristnih novih izkušenj, ki jih bodo lahko s pridom uporabili v nadaljevanju šolanja,« je poudaril izr. prof. dr. Sebastijan Seme s Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru.»Opažamo, da se mladi odlično znajdejo pri reševanju praktičnih izzivov. Verjamemo, da jim bodo pridobljene izkušnje in znanja koristili pri nadaljnjem učenju in obvladovanju zahtevnejših orodij«, pa je dejal Garsia Kosinac iz GEN energije, kjer vse od leta 2012 organizirajo poletne aktivnosti za otroke, namenjene spodbujanju zanimanja za tehniko in naravoslovje, letos pa so poletni tabor skupaj s FE UM prvič zasnovali za srednješolsko raven.