Kranj dobil največji sistem izposoje električnih koles v Sloveniji

dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjska.



Kot so Mestni občini Kranj zapisali v sporočilu za javnost, so letos zabeležili že skoraj 15.000 izposoj koles, sistem KRsKOLESOM pa ima trenutno 885 uporabnikov. Nadgradnja sistema z električni kolesi in širitev postaj na obrobje Kranja, tudi s pomočjo evropskih in državnih sredstev, naj bi pritegnila še nove uporabnike. Mestna uprava je uspešno kandidirala s projekti na kar dveh razpisih za evropska sredstva za nadgradnjo sistema, pri čemer je prijavila projekte v skupni vrednosti dobrega pol milijona evrov in bo prejela 315.000 evrov.



Občina namerava letos vzpostavili še štiri postaje, ki jih širi koncentrično okoli centra mesta. Prihodnje leto pa naj bi bilo območje Kranja s sistemom v celoti pokrito in naj bi vključevalo 27 postajališč s 74 električnimi in 87 mestnimi kolesi.

Podjetje za distribucijo električne energije Elektro Gorenjska je medtem poskrbelo za postavitev novega postajališča in petih koles na Primskovem. Podjetje je pristopilo k sistemu KRsKOLESOM s približno 25.000 evrov vredno donacijo v postajališče in kolesa. Kupili so tudi nekaj kartic za izposojo koles za svoje zaposlene, ki bodo lahko tako kolesa uporabljali za vožnjo po mestu.»Elektro Gorenjska pozdravlja pobude in aktivnosti gorenjskih občin v smeri trajnostnega razvoja. Smo pomemben akter v razvojnih projektih, po svojih močeh prisluhnemo in pomagamo gorenjskim občinam pri uresničevanju lokalnih energetskih konceptov. Odločitev, da sodelujemo in podpremo kolesarski sistem KRsKOLESOM, ki je v Kranju prisoten dobro leto, ni bila težka,« je komentiral