Končan projekt SISMA

Predstavili so tudi model SET TOOL projekta SISMA kot inovativno orodje za hitro ocenjevanje energetskih in finančnih vidikov ukrepov za varčevanje z energijo, ki si ga lahko prenesete preko Facebook strani SISMA (@sismaproject).SISMA je potekal v okviru programa InterregMED, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po prvi fazi raziskav, ko so opredelili najboljše prakse EU v zvezi z izvajanjem ukrepov za varčevanje z energijo v javnih stavbah ter evropskimi interesnimi skupinami, ki že delujejo na tem področju, se je leto 2017 zaključilo z izdelavo modela SISMA.Kot pravijo v GOLEI, bo model, ki je sestavljen iz datoteke Excel® in navodil za izpolnjevanje, v pomoč javnim organom, da lahko bolje načrtujejo in razporedijo sredstva za obnovo javnih stavb. »S tem orodjem se lahko izračuna minimalni znesek javne subvencije za uporabo finančnih mehanizmov, kot je pogodba o zagotavljanju energetskega prihranka (EPC – Energy Performance Contracts), ter oceni verjetnost pridobitve financiranja na zasebnem trgu, poleg tega pa vsebuje nekatere informacije o stavbi, kot npr. leto gradnje, potrebe po toplotni in električni energiji ter predlagane vrste naložb,« so pojasnili.Poudarili so, da prav jasna opredelitev celotnega procesa, torej od začetnega pregleda do naročanja ter meritev in preverjanja v skladu z mednarodnimi protokoli ICP, lokalnim javnim organom omogoča, da lažje določijo enostavnejše razpisne postopke ter prednostno razvrstijo naložbe. Dodali so, da »model SET projekta SISMA odpravlja ovire, ki javnim organom preprečujejo, da izvedejo celovite energetske sanacije javnih stavb, ter tako zagotavlja izpolnjevanje zahtev Direktive o energetski učinkovitosti stavb v zvezi z javnimi stavbami, in sicer minimalnih zahtev glede energetske učinkovitosti za večje prenove stavb in uvedbe stavb s skoraj nično porabo energije do 31. decembra 2018.«