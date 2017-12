Izobraževalno gradivo o sevanju v vsakdanjem življenju

Kot poudarjajo v društvu EN-LITE, so spletno različico gradiva pripravili z namenom, da bi znanje o sevanju v večji meri približali tudi tistim, ki raje kot po tiskanih gradivih posežejo po spletnih aplikacijah. iSevanje je zasnovano po načelih odzivnega dizajna, torej deluje na računalniških zaslonih, tabličnih računalnikih in pametnih telefonih.



Namen gradiva (tako iSevanja kot njegove predhodnice, broširane tiskane različice, ki je prosto dostopna na povezavi www.en-lite.si/index.php/knjizica-o-sevanju) je podati strokovno utemeljena dejstva in z njihovo pomočjo razbiti nekatere mite, ki se pojavljajo v zvezi z različnimi oblikami sevanja v vsakdanjem življenju, na primer v naravi, pri uporabi gospodinjskih električnih aparatov, mobilnih telefonov, pri proizvodnji električne energije v jedrski elektrarni in njenem prenosu prek daljnovodov do odjemalcev ter v medicini.





Gradivo so pripravili prof. dr. Marko Marhl (Univerza v Mariboru), doc. dr. Tomaž Žagar (GEN energija), doc. dr. Vladimir Grubelnik (Univerza v Mariboru) in mag. Mojca Drevenšek (Consensus).





V strokovni pregled gradiva so se vključili strokovnjaki z različnih področij, in sicer prof. dr. Alenka Gaberščik (biologija), doc. dr. Peter Kitak (močnostna elektrotehnika), mag. Andrej Štern (telekomunikacije), mag. Aleš Kregar in Minče Mandelj (prenos električne energije), Matjaž Žvar (tehnologija jedrskih elektrarn) in doc. dr. Marko Jevšek (medicina – radiologija).





V ekipi projekta EN-LITE nadaljujejo z delom pri krepitvi energetske in sevalne pismenosti. Zaradi interesa različnih organizacij bo v naslednjih dneh izšel ponatis slovenske tiskane različice gradiva, hkrati bo tiskano gradivo izšlo tudi v hrvaškem jeziku.



Dostopno je na spletnem naslovu www.i-sevanje.si. Gre za spletno različico tiskanega gradiva »Energija, sevanje, življenje: Dejstva in miti o sevanju v vsakdanjem življenju«, ki je v okviru projektu EN-LITE izšlo spomladi letos.