Ivan Šmon na čelo Elektra Gorenjska

"Dejstvo je, da so dosedanji rezultati družbe odlični, zato razlogov za drastično odstopanje od dosedanjih usmeritev ni," so ob imenovanju Šmona za naš portal povedali v Elektru Gorenjska. Dodali so, da namerava Šmon "v celotnem mandatnem obdobju slediti strategiji podjetja, ki je ravno v procesu osvežitve, zato bo prva naloga novega predsednika sprejem nove strategije družbe. Ta bo upoštevala nova izhodišča, ki so podana s cilji in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga (SDH), z novo prihajajočo evropsko energetsko zakonodajo in novim regulatornim okvirom 2019 do 2021, ki je trenutno v javni obravnavi. V novi strategiji se bo družba osredotočala predvsem na zagotavljanje enakopravnega in zanesljivega dostopa z nadstandardno uporabniško izkušnjo."



Poleg kontinuiranega vlaganja in rednega vzdrževanja infrastrukture se bo Elektro Gorenjska v naslednjih štirih letih morala osredotočiti tudi več na inženiring in izkoriščanje sinergij med družbami v skupini Elektro Gorenjska ter na novo vlogo distribucijskega operaterja, ki naj bi postal nevtralen pobudnik trga prožnostnih storitev. Vzporedno potekajoča naloga bo tudi optimizacija poslovnih procesov in zmanjševanje stroškov poslovanja, so dejali in dodali, da so za rezultate družbe ključni zaposleni, zato bo posebno mesto zasedala skrb za zaposlene, skrb za inovacije in skrb za okolje ter družbena odgovornost.







Dosedanji predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec se bo v letošnjem letu upokojil, do upokojitve pa ostaja zaposlen v vodstvu družbe. Preberite tudi nedavni intervju z Bojanom Luskovcem!

Ivan Šmon je v Elektro Gorenjska zaposlen od leta 2013, in sicer kot pomočnik predsednika uprave.