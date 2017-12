Hidria v Kopru odprla novo linijo

Odločeni so, da bodo ta trend krepili še naprej. V Kopru tako Hidria razvija, načrtuje in izdeluje tudi ključne aluminijaste dele volanskih sistemov za premijska vozila z vodilno vlogo v Evropi v tem segmentu, najbolj zahtevne jeklene in aluminijaste okvirje za motorna kolesa največjih proizvajalcev motociklov na svetu ter visokotehnološke avtomatizirane proizvodne linije, so povedali.



Poleg tega pa bo v Kopru skupaj s Slovenskim avtomobilskim grozdom ACS in drugimi partnerji v mednarodnem projektu Edison zgradila Inovativni center za zeleno mobilnost. Slovenijo želijo namreč spremeniti v »naravni laboratorij zelene mobilnosti prihodnosti in v vzorčni poligon za kreiranje in testiranje inovativnih zelenih tehnologij«.







Novo visokotehnološko robotizirano proizvodno linijo z vsemi potrebnimi kakovostnimi kontrolami so skonstruirali in postavili sami, da bi zagotovili nemoteno izdelavo omenjenih aluminijastih volanskih. Vanjo so vložili pet milijonov evrov, narejena pa je po principu Industrije 4.0. »To pomeni, da je povsem avtomatizirana, skozi proizvodni proces zajema, analizira in obdeluje velike količine digitalnih podatkov ter jih uporablja za učinkovito izdelavo volanskih sistemov. Z vizualnimi in robotiziranimi trodimenzionalnimi merilnimi stroji zagotavlja večjo kontrolo ter boljšo kakovost in sledljivost izdelkov. Na koncu njihovo pakiranje prav tako v celoti opravi robot,« so pojasnili v Hidrii.Dodali so, da bodo še dodatno zaposlovali. Trenutno v Tehnološkem parku v Kopru dela 430 ljudi, v petih letih pa naj bi jih bilo okoli 460. Od leta 2010 je na tem mestu v raziskave, razvoj in opremo investirala več kot 45 milijonov evrov.