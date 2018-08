Hidria prodrla tudi v audi A6 in A7

2

Hidriina tehnologija omogoča sodobnim dizelskim vozilom bistveno manjšo porabo goriva ter izpuste okolju in zdravju škodljivih plinov, pravijo v Hidrii in dodajajo, da je nov Audijev »dizelski agregat – prvi s štirimi valji, ki ga Audi vgrajuje v svoje petvratne kupeje – dodatno podprt še z naprednim 48V hibridnim sistemom s tako imenovano starter-generator tehnologijo. Njeni ključni deli (stator, rotor in ohišje elektromotorja) so razviti in izdelani v Hidrii. Sistem vozilom omogoča dodatno moč pri pospeševanju, pri zaviranju ali vožnji navzdol pa proizvaja električno energijo in polni baterije, potrebne za zagon motorja z notranjim izgorevanjem, in pogonsko električno asistenco. Audi pa ga poleg dizelskih vgrajuje tudi v svoje bencinske motorje,« so pojasnili v Hidrii.Dodali so, da zaradi te tehnologije oba modela, tako audi A6 kot audi A7, porabita manj kot štiri litre dizelskega goriva na 100 kilometrov. Nižji so tudi izpusti toplogrednega plina CO, ki znašajo manj kot 125 gramov na kilometer, avtomobili pa v ozračje izpustijo tudi do 30 % manj zdravju škodljivih dušikovih oksidov (NOx) in drugih izpustov.Kot poudarjajo v Hidrii, zaradi njihove tehnologije dizelska vozila, ki jo uporabljajo, izpolnjujejo vse trenutne zahtevne predpise o emisijah. »Prav tako izpolnjujejo tudi novo okolijsko regulativo, ki bo začela veljati leta 2020. S tem Hidria pomembno prispeva k nadaljnjemu razvoju čistih, okolju in zdravju prijaznih dizelskih vozil, ki z novo zeleno tehnologijo ostajajo ključen element sodobne zelene mobilnosti prihodnosti,« so še dodali.