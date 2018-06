HE Mokrice naj bi začela poskusno obratovati sredi leta 2022

V HESS pravijo, da je »finančna konstrukcija investicije v energetski del potrjena z investicijskim programom, v izdelavi je razpisna dokumentacija za turbine, generatorje, gradbeni del in hidromehansko opremo, pridobljena so potrebna soglasja sodelujočih v postopku za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki se po dobrih treh letih končno zaključuje«.Dodajajo, da poteka tudi projektiranje, sledijo pa še aktivnosti na pripravi infrastrukture za začetek gradnje (napeljava vodovoda, telekomunikacije in gradbiščnih elektro priključkov, arheološke raziskave, ureditev dostopnih poti).»Izjemno pomembna za začetek aktivnosti je umestitev HE Mokrice v načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021, izvedena s strani Vlade RS v sredini meseca maja, in s tem zagotovitev financiranja infrastrukturnega dela investicije,« pravijo v HESS.V HESS poudarjajo, da je dokončanje izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi »pomembno tako z vidika zagotavljanja maksimalnega izkoristka načrtovane moči spodnje savskih hidroelektrarn in fleksibilnosti verige kot tudi z vidika ureditve poplavne zaščite ogroženih okoliških naselij«.Cerar je ta teden ob obisku družbe HESS dejal, da je »voda tekoče zlato 21. stoletja«, in poudaril, da je prav tako pomembno nadaljevati z izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi in tako izkoristiti celoten vodni potencial reke Save.