Halogenske žarnice prepovedane

Spremembe pravil EU se nanašajo na običajne halogenske žarnice, izključene pa so žarnice za namizne svetilke in reflektorje. Halogenske žarnice nadomeščajo LED-sijalke, ki zaradi inovacij postajajo varnejše, dostopnejše in energijsko učinkovitejše. Novi ukrepi ne bodo veljali za izdelke, ki so že na prodajnih policah, ampak samo za nove izdelke, ki bodo proizvedeni ali uvoženi v EU.







Države članice EU in Evropski parlament so se o novih pravilih prvič dogovorili leta 2009 in jih ponovno potrdili leta 2015, vendar je bila njihova uveljavitev preložena za dve leti na september 2018, da bi se zagotovile ustrezne in dostopne rešitve.





Spremembe so del delovnega programa za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki podpira prizadevanja EU za uveljavljanje energijske učinkovitosti in prehod na čisto energijo. Junija letos sta sozakonodajalca v sklopu svežnja o čisti energiji za vse Evropejce dosegla politični dogovor o novem pragu za energijsko učinkovitost za leto 2030, ki znaša 32,5 %.