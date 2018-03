GEN-I lani podiral rekorde

»Pred desetletjem, v mojem prvem mandatu, smo si postavili cilj biti najboljši trgovec na Balkanu in širše. Ko smo ga dosegli, smo hoteli postati najcenejši ponudnik električne energije v Sloveniji in širše. Tudi to smo v mojem drugem mandatu dosegli in zdaj, v mojem tretjem mandatu, hočemo biti tisti, ki vas bomo peljali v energetsko prihodnost in znižali ne le strošek elektrike ampak strošek energije kot take,« je dejal Golob. »Želimo torej vlagati v znanje in na ta račun kovati prihodnost in dobiček,« je povedal. Zato razvijajo produkte, ki optimizirajo stroške porabe pri odjemalcu. »Ne glede na to, ali cene električne energije rastejo ali padajo, ima odjemalec zaradi teh produktov še vedno določene koristi, ki jih lahko črpa.«V GEN-I se zato usmerjajo v tako imenovan dom prihodnosti in ugotavljajo, kaj vse lahko odjemalcem ponudijo na to temo. Prepričani so, da bo njihovo poslovanje zelo zaznamovala energetska tranzicija. Pohvalijo se, da so lani postavili več kot 300 sončnih elektrarn za samooskrbo, vse bolj aktivni pa postajajo tudi na področju električne mobilnosti, ki mu je bil posvečen drugi del srečanja s partnerji.»Električna mobilnost ima to srečo, da se tudi v Sloveniji že danes enako izplača kot drugod po svetu. Za tiste, ki se želijo s tem ukvarjati, je čas zagotovo pravi,« je poudaril Golob in dodal, da so v skupini GEN-I sprejeli sklep, da morajo biti vsi novi avtomobili električni. »Tehnologije so se tako pocenile in poenostavile za uporabo, da je naša naloga, da jih izkoristimo,« je prepričan prvi mož družbe, ki dodaja, da energetska tranzicija vsakemu od nas omogoča, da lahko samostojno načrtuje svojo energetsko prihodnost, če tako želi.