Evropska komisija želi spodbujati inovacije

Potrebujemo svet za inovacije



Vsem državam priporoča, naj postanejo vodilne v inovacijah, ki ustvarjajo nove trge, poleg tega pa predlaga tudi ustanovitev polno delujočega Evropskega sveta za inovacije. »Ta bo v pilotni fazi do leta 2020 z 2,7 milijarde evrov sredstev pripomogel k opredelitvi in povečanju hitro razvijajočih se, visokotveganih inovacij, ki imajo dobre možnosti, da ustvarijo popolnoma nove trge,« so sporočili iz slovenskega predstavništva Komisije.



Dodali so, da Komisija predlaga tudi, da se na ravni EU uvedejo naloge na področju raziskav in inovacij z ambicioznimi cilji in močno evropsko dodano vrednostjo, na primer v zvezi z bojem proti raku, čistejšim prometom ali za oceane brez plastike.



»Evropa z le 7 % svetovnega prebivalstva vlaga 20 % vseh naložb v raziskave in razvoj na svetu, izda tretjino vseh visokokakovostnih znanstvenih publikacij ter ima vodilno vlogo v industrijskih sektorjih, kot so zdravila, kemikalije, strojništvo in moda. Vendar pa podjetja v EU porabijo manj za inovacije kot njihovi konkurenti, tvegani kapital je v Evropi še vedno premalo razvit, javne naložbe so nižje od cilja 3 % BDP-ja, razlike v intenzivnosti raziskav in razvoja pa so med regijami EU velike. Evropa mora okrepiti svoje inovacijske zmogljivosti za ohranjanje in izboljšavo evropskega načina življenja,« so še poudarili na Komisiji.



Komisija predlaga ukrepe, kot so dajanje prednosti prenosu direktive o okvirih preventivnega prestrukturiranja, drugih priložnosti ter ukrepom za povečanje učinkovitosti postopkov prestrukturiranja, postopkov v primeru insolventnosti in postopkov za odpust dolgov; povečanju javnih naročil inovativnih izdelkov in storitev s strani javnih organov z uporabo smernic, ki jih je objavila Komisija; hitro sprejetje naslednjega proračuna EU za obdobje 2021–2027 s predlagano dodelitvijo 100 milijard evrov programu Obzorje Evropa, programu Euratoma za raziskave in usposabljanje ter drugim programom financiranja inovacij; začetek izvajanja pobude VentureEU, da bi spodbudili zasebne naložbe in tvegani kapital; dodatna poenostavitev pravil EU o državni pomoči, da bi spodbudili javno financiranje inovativnih projektov tudi s kombiniranjem evropskih sredstev in sredstev držav članic.