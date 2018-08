Energija plus in Montel Energetika.NET vabita na marketinško-medijsko poletno šolo

V motivacijskem okolju ABC pospeševalnika se bodo udeleženci 25. in 26. septembra med 9:30 in 17:30 učili o komuniciranju, marketingu in novinarstvu v energetiki, 27. septembra pa se bodo lahko brezplačno udeležili konference V motivacijskem okolju ABC pospeševalnika se bodo udeleženci 25. in 26. septembra med 9:30 in 17:30 učili o komuniciranju, marketingu in novinarstvu v energetiki, 27. septembra pa se bodo lahko brezplačno udeležili konference En.ekonomika & industrija 018 v ljubljanski Kristalni palači. Po skupinah se bodo soočili tudi s konkretnimi izzivi, ki pestijo velike energetske družbe.



Organizatorja mlade vabita, da pošljejo svoj kreativen CV in motivacijsko pismo najkasneje do 17. septembra 2018 do polnoči na e-mail: #EM#757367676a6c6566486c646e7e6a6b7b797a733d7a7062#EM# . Priložnost sodelovanja na poletni šoli bodo dobili tisti, ki bodo s prijavo izkazali največjo mero motiviranosti in želje za udeležbo. Ta jim bo lahko karierni skok v svet, kjer se prepletajo mediji, marketing in energetika, zagotovo pa jim bo odgovorila na vprašanje, ali lahko v danih temah najdejo svoje zadovoljstvo. O izboru bodo prijavljeni obveščeni do 21. septembra 2018.

Pri iskanju idej in reševanju energetskih izzivov so včasih bolj kot znanje pomembne iznajdljivost, vztrajnost, kreativnost, pripravljenost za učenje, samoiniciativnost in seveda energičnost. Zato Energija plus in Montel Energetika.NET za mlade vseh smeri in področij študija organizirata že tradicionalno marketinško-medijsko poletno šolo, ki bo letos v prostorih ABC pospeševalnika v Ljubljani.