Energetski koncept Slovenije dobil interaktivno spletno stran

Ministrstvo za infrastrukturo je v začetku februarja 2018 dalo v javno razpravo predlog EKS in okoljsko poročilo za EKS ( VEČ ). Gradivo bo javno razgrnjeno v digitalni obliki do 2. marca 2018.

a novi interaktivni spletni strani EKS so predstavljena izhodišča EKS in ključni cilji za trajnostno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo v prihodnosti. Prikazane so informacije o današnjem stanju oskrbe in porabe energije po sektorjih ter emisije CO 2 v Sloveniji.



Na spletni strani je prav tako mogoče najti primerjalni prikaz možnih scenarijev energetske politike (uporaba obstoječih tehnologij, opustitev premoga, opustitev premoga in jedrske energije) ter prednosti in slabosti uporabe različnih virov energije (fosilna goriva, jedrska energija, obnovljivi viri energije) pri prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.



»EKS in dolgoročne energetske bilance zagotavljajo pomembne informacije o načinu, na katerega je mogoče doseči cilje za leto 2030 in za leto 2050. Da bodo cilji doseženi, bodo potrebne pogumne in pravočasne politične odločitve in ukrepi ter aktivno sodelovanje gospodarstva in prebivalstva, drage naložbe in sprememba delovanja ter obnašanja vsakega posameznika. Zato je pomembno, da se z načrti in pričakovanji snovalcev energetske politike seznani čim širšo zainteresirano javnost,« pravijo na MzI.