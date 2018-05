Energetika Ljubljana lansko leto končala z dobičkom

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

V Energetiki Ljubljana so lani precej pozornosti namenili postavitvi plinsko-parne enote, ki bo nadomestila dve najstarejši premogovni enoti in z letom 2021 zmanjšala uporabo premoga za dobrih 70 odstotkov. »Zaključena je bila 1. faza konkurenčnega dialoga, z izborom ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, sledi 2. faza konkurenčnega dialoga, povabilo k dialogu za dobavo in postavitev dveh plinskih turboagregatov in dveh parnih utilizatorjev za plinsko parno enoto Toplarna Ljubljana – LOT 1,« pravijo.



V začetku lanskega leta je družba uveljavila nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote in ob upoštevanju potrjenih izhodiščnih cen od Agencije za energijo uskladila obračun toplote za vročevodni in parni sistem z novim tarifnim sistemom.



Družba je lani razširila tudi ponudbo uporabe zemeljskega plina v prometu. Poleg stisnjenega zemeljskega plina na polnilnicah CNG je ob koncu leta odprla še polnilnico utekočinjenega zemeljskega plina LNG za tovorna vozila v Kosezah.



»Družba je investicijski načrt realizirala v višini 14.147.931 evrov, od tega je bilo 72,7 % investicijskih vlaganj namenjeno za obnove in nadomestitve, največ v proizvodne vire in omrežja, preostali del pa za razvojne projekte,« so pojasnili v matični družbi Energetike Ljubljana Javni holding Ljubljana (JHL).