EK zbira mnenja o strategiji dolgoročnega zmanjševanja izpustov TGP v EU

Evropski voditelji so marca letos pozvali Evropsko komisijo, naj v dvanajstih mesecih predstavi »predlog strategije dolgoročnega zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov v EU, ki bo v skladu s pariškim sporazumom«. Že pred tem je podobna pobuda prišla iz Evropskega parlamenta.»Javno posvetovanje bo podlaga za premislek Komisije o strategiji, ki bo odražala dolgoročno vizijo sodobnega evropskega gospodarstva za vse Evropejce kot tudi priložnosti in izzive, ki jih prinaša dolgoročno razogljičenje,« je Komisija zapisala na svoji spletni strani.V procesu posvetovanja želijo slišati mnenja in komentarje o tehnoloških ter družbeno-gospodarskih možnostih, ki bi jih bilo treba preučiti za strategijo dolgoročnega zmanjševanja evropskih izpustov TGP, ter zbrati konkretne informacije, podatke in znanje, med drugim o spodbujevalcih, priložnostih in izzivih, ki so za tako strategijo pomembni.Državljane in druge deležnike v posvetovanju sprašujejo o tem, kakšne vrste transformacij bi po njihovem mnenju potrebovali, kako ambiciozno bi morali zastaviti cilje in s katerimi ključnimi ukrepi bi jih dosegli – med drugim se vprašanja nanašajo na medsebojne vplive z drugimi transformacijami, na družbene in gospodarske priložnosti in izzive, vlogo odjemalca ter potrebe po vlaganju in inovacijah. Vključena so tudi tehnična vprašanja o potencialu nekaterih možnostih blažitve posledic podnebnih sprememb.Komisija želi predlog strategije predstaviti pred naslednjo podnebno konferenco Združenih narodov (COP24), ki bo decembra letos v Katovicah na Poljskem.»Unija je na dobri poti, da izpolni svoje cilje za leto 2020, in trenutno uvaja politike, s katerimi bi zmanjšala izpuste toplogrednih plinov za najmanj 40 odstotkov do leta 2030 ter dosegla ambiciozne cilje na področju učinkovite rabe energije in energije iz obnovljivih virov (tako imenovani okvir podnebne in energetske politike za leto 2030). S politikami, zakonodajnimi instrumenti ter programi podpore iz evropskega proračuna bo prišla na pot, ki vodi k izpolnjevanju ciljev pariškega sporazuma, za obdobje po letu 2030 pa so potrebni dodatni ukrepi,« so zapisali v Komisiji.Besedila in dokumenti javnega posvetovanja so na voljo TUKAJ