Domel lani znova uspešno

Rast pripisuje predvsem proaktivnemu nastopanjo na trgu. »Rezultat razvojno-trženjskih aktivnosti se odraža v deležu prodanih izdelkov mlajših od treh let, ki je v letu 2017 presegel 42 %,« pravi sogovornik in doda, da so lani ustvarili 9,8 milijona evrov čistega dobička, dodana vrednost na zaposlenega pa je dosegla 45.000 evrov.



Lani so veliko pozornosti in sredstev še naprej posvečali vzpostavitvi nove tovarne na Trati v Škofji Loki, kjer so v letu 2016 začeli z obnovo proizvodnih prostorov bivšega LTH-ja. »Poleg investicije v 13.000 m2 novih proizvodnih površin smo na novi lokaciji povečali zmogljivosti na ključnih tehnologijah za proizvodnjo sestavnih delov za elektromotorje,« pove Čemažar.



V nove proizvodne zmogljivosti, povečano produktivnost in digitalizacijo procesov so v letu 2017 investirali preko 16 milijonov evrov. »Pomembna investicija v letu 2017 je bila izvedena v novo družino EC sesalnih enot za baterijske sesalnike, s katero postavljamo novo paleto izdelkov, ki bo krojila prihodnost sesalnikov.«



Več kot štiri milijone evrov oziroma tri do štiri odstotke prihodkov od prodaje so lani v skupini Domel namenili tudi za raziskave in razvoj. »V naši strategiji je rast ključnih kompetenc ključnega pomena, zato bomo tudi v prihodnje namenili razvoju in raziskavam podoben znesek,« napoveduje Čemažar.

Več kot štiri milijone evrov oziroma tri do štiri odstotke prihodkov od prodaje so lani v skupini Domel namenili tudi za raziskave in razvoj. »V naši strategiji je rast ključnih kompetenc ključnega pomena, zato bomo tudi v prihodnje namenili razvoju in raziskavam podoben znesek,« napoveduje Čemažar.







