Polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin bodo postavili tudi v MO Celje

Obratovala bo brez zaposlenih



Celjska polnilnica bo peta tovrstna polnilnica v Sloveniji (ostale štiri javne polnilnice stojijo po dve v Ljubljani, ena v Mariboru in ena na Jesenicah) in bo, kot pravijo v Celju, tehnološko najsodobneje opremljena. »Primerno bo umeščena v prostor in bo obratovala brez zaposlenih. Polnjenje vozil bo v prvi fazi omogočeno na dveh polnilnih mestih, vsa vgrajena tehnološka oprema pa bo omogočala možnost vgradnje dodatnih dveh polnilnih mest. Poleg tega bo polnilna postaja opremljena z vsemi potrebnimi inštalacijami za kasnejšo dograditev dveh hitrih električnih polnilnic za osebna vozila. Obratovanje polnilnice bo nadzorovano iz novega nadzornega centra Energetike, ki bo zagotovila tudi 24-urno dežurno službo. Plačila natočenega stisnjenega zemeljskega plina bodo brezgotovinska z uporabo plačilnih kartic v sistemu Bankart,« pojasnjujejo na občini Celje.



Za izvedbo projekta so pooblastili družbo Energetika Celje, investitor priključnega plinovoda za polnilno postajo je družba Plinovodi, strokovni nadzor med gradnjo pa bo izvajalo celjsko podjetje IBJ-Inženirski biro Januš. Pogodbena vrednost za izvedbo del znaša 795.093,13 evra brez DDV.





Ljubljanska družba NRG, ki so jo na javnem razpisu izbrali za izvajalca del, mora skupaj s partnerjem, družbo Simes iz Celja, in podizvajalci dela končati do sredine decembra letos, saj nameravajo v Celju prvega januarja prihodnje leto uvesti javni potniški promet. »Kot je že znano, smo kupili deset srednje velikih avtobusov na stisnjen zemeljski plin, ki bodo po zelo ugodnih cenah vozili na petih linijah in center mesta povezovali z večjimi stanovanjskimi naselji,« pravijo na občini.Dodajajo, da polnilna postaja za stisnjen zemeljski plin ne bo namenjena le avtobusom, ampak tudi drugim uporabnikom. »V številnih evropskih državah in tudi drugod po svetu uporaba stisnjenega zemeljskega plina v prometu močno narašča. V primerjavi z drugimi pogonskimi gorivi je namreč cena stisnjenega zemeljskega plina bistveno nižja, najpomembnejše pa je, da so vozila s takšnim motorjem okolju prijaznejša. Motor na metan v primerjavi z motorjem na bencin izpusti v zrak do 25 % manj ogljikovega dioksida, do 75 % manj ogljikovega monoksida, do 60 % manj ogljikovodikov, dušikovih oksidov in žveplovega dioksida, medtem ko trdih delcev PM10 v izpustu skorajda ni,« naštejejo na občini in poudarijo, da so zaradi vsega tega vozila na stisnjen zemeljski plin »dobra alternativna rešitev za zmanjšanje obremenitve okolja s toplogrednimi plini in trdimi delci«.