Do konca leta 2020 naj bi zaprli rudnik Trbovlje-Hrastnik

»Z nameravanim podaljšanjem bo družbi dana možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo,« so na MzI zapisali v vladnem gradivu.







S predlagano spremembo in dopolnitvami ne bo nepredvidenih posledic za proračun, družba RTH pa bo lahko opravila vsa dejanja, potrebna za namen dokončanja postopkov za zapustitev rudnika po zakonu, ki ureja rudarstvo, do izdaje vseh odločb o prenehanju pravic in obveznosti, vendar najdlje do 31. decembra 2020.





Dve leti kasneje





Predlagani zakon prestavlja dokončno zaprtje rudnika in likvidacijo družbe RTH iz konca leta 2018 na konec leta 2020. »Z nameravanim podaljšanjem bo družbi dana možnost, da v celoti realizira program zapiranja in izvede postopke za zapustitev rudnika skladno z zakonom, ki ureja rudarstvo. Konec leta 2020 bo v celoti realiziran program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih oz. bo izvršena dokončna ekološko prostorska sanacija degradiranega območja. Na območjih, kjer posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, da se izključi nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možni povzročitelji onesnaževanja okolja oziroma predvidljive škode na objektih in okolju,« piše v gradivu.





Sicer pa bo 31. decembra letos vsem do sedaj preostalim delavcem prenehalo delovno razmerje. V družbi bo ostal zaposlen le še direktor, ki bo poskrbel za dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del na območju pridobivalnega prostora Rudnika Trbovlje-Hrastnik ter izvedel postopek likvidacije družbe kot pravne osebe.