Do konca aprila se lahko prijavite na natečaj ClimateLaunchpad

V programu sodeluje več kot 35 držav, njegov cilj pa je spremeniti najboljše ideje s področja čistih tehnologij v uspešen posel.Pogoji za prijavo so, da še ne poslujete oziroma da podjetje obstaja manj kot leto dni, da ste doslej pridobili manj kot 200.000 evrov naložb ter da doslej še niste prodali svojega izdelka, rešitve ali prototipa.Natečaj omogoča dvodnevni poslovni trening z vrsto usposabljanj za pripravo udeležencev na državni finale, kjer bodo ti svoj poslovni načrt predstavili strokovni žiriji. Ta bo izbrala finaliste, ki se bodo novembra udeležili evropskega finala. Najboljših deset ekip finala bo uvrščenih v pospeševalnik Climate-KIC, poslovno šolo, osredotočeno na razvoj in trženje podjetij s področja start-up tehnologij.Končni zmagovalec finala prejme denarno nagrado 10.000 evrov, druga nagrada je 5000 evrov, tretja pa 2500 evrov.Zelene poslovne ideje slovenskih inovatorjev želi skupaj s Kemijskim inštitutom in Tehnološkim parkom Ljubljana podpreti tudi Center odličnosti nizkoogljične tehnologije (CO NOT) in jim ponuditi pomoč na začetku poslovne poti. Poudarjajo, da je to odlična priložnost za mednarodno izpostavitev slovenskih udeležencev in njihovih podpornikov.Prijaviti se je treba do 30. aprila 2018, in sicer na TEJ povezavi.