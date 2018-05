Deset tisočakov za zmagovalno zeleno poslovno idejo

Še do konca aprila lahko posamezniki, ki še ne poslujejo, ali podjetja, mlajša od enega leta, prijavijo svojo zeleno poslovno idejo na razpis Climate-KIC programa, s katerimi Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) podpira razvoj podjetniških talentov, spodbuja trajnostno ekonomsko rast in financira t. i. inovativne skupnosti (Knowledge and Innovation Communities – KIC). Organizator bo sprejemal inovativne ideje, ki do sedaj še niso pritegnile več kot 200.000 eur naložb ali rezultirale v prodaji izdelka, rešitve ali prototipa.Vse prijave bodo obravnavane z vidika njihovega vpliva na podnebne spremembe, njihovega potenciala rasti ter glede na strokovno znanje in zanos prijaviteljev. Najobetavnejšim bo omogočen dvodnevni poslovni trening, namenjen usposabljanju udeležencev za predstavitev poslovnega načrta na državnem finalnem tekmovanju, finalistom pa udeležba na novembrskem velikem finalu. Deset najboljših ekip finala bo urščenih tudi v pospeševalnik Climate-KIC, ki je največji evropski pospeševalnik na področju zelenih tehnologij za start-upe na začetku njihove poslovne poti. Končni zmagovalec prejme denarno nagrado 10.000 evrov, drugouvrščeni 5.000 evrov, tretjeuvrščeni pa 2.500 evrov.Prijave so odprte do 30. aprila 2018 preko spletnega obrazca ( tukaj ).