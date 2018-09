DEM tudi lani posloval z dobičkom

Poleg 7,53 milijona evrov čistega dobička za letošnje leto v DEM napovedujejo 59,37 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, za 2793,40 GWh proizvedene električne energije, naložbe v višini 8,41 milijona evrov ter 236 zaposlenih.





Lani največja proizvodnja v septembru



Lani so v DEM proizvedli 2333 GWh električne energije (predlani 2846), in sicer največ v septembru, ko so v osmih velikih in treh malih hidroelektrarnah (HE) ter v štirih sončnih elektrarnah proizvedli 333.789.136 kWh električne energije, kar je 83 % načrtovane proizvodnje. V velikih agregatih HE so proizvedli 2.311.814.916 kWh, agregati malih HE so proizvedli 19.603.421 kWh, sončne elektrarne pa 1.137.077 kWh električne energije. Vso so oddali Holdingu Slovenske elektrarne (HSE).



»Načrtovano proizvodnjo smo presegli v septembru in decembru, v vseh ostalih mesecih pa je bila proizvodnja manjša od načrtovane,« pravijo v DEM.





Družba DEM je v letu 2017 ustvarila 55.991.997 evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 14,46 % manj kakor v letu 2016, ko so ti znašali 65.460.060 evrov. Na domačem trgu so ustvarili veliko večino (99,93 %) čistih prihodkov od prodaje. V strukturi čistih prihodkov od prodaje je z 98,52 % najpomembnejša prodaja električne energije, prihodki od prodaje ostalih proizvodov in storitev pa znašajo 1,48 % čistih prihodkov od prodaje.