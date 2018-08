Delničarji Elektra Ljubljana bodo dobili dividende

Udeleženci skupščine so upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za opravljeno delo v minulem poslovnem letu ter se seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Ljubljana za leto 2017, s poročilom uprave o odkupu lastnih delnic, s prejemki uprave in članov nadzornega sveta ter z imenovanjem članov nadzornega sveta predstavnikov delavcev ter imenovali pooblaščenega revizorja za leto 2018, ki je postala revizijska družba BDO Revizija.Kot je razvidno iz letnega poročila družbe, so prejemki predsednika in članov nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta za leto 2017 skupaj znašali 138.584 evrov, prejemki uprave (predsednika in zaposlenih na individualnih pogodbah) pa 874.320 evrov.