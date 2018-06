Dan OVE in URE za otroke

Letošnji, že šesti dan OVE in URE je bil namenjen igram, delavnicam in poskusom na temo energetske osveščenosti mladih. GOLEA želi s tem omogočiti sodelujočim učencem in učiteljem izmenjavo izkušenj in znanj ter dvigniti raven energetske pismenosti in zavedanja pomena varovanja okolja. Prepričani so namreč, da so mladi tisti, ki lahko s svojo inovativnostjo ter z veliko energije na tem področju dosežejo korenite spremembe.







»Z aktivnostmi prispevamo k širjenju obzorja in zavesti ter k dvigu kulture energetske pismenosti med otroci. Letos je bil odziv primorskih šol izjemen, saj se je dogodka udeležilo več kot 400 otrok iz prek 20 primorskih šol,« so sporočili iz agencije GOLEA.