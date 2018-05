Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Bovcu dobilo zeleno luč

Občina Bovec je lanska zmagovalka natečaja En.občina 017 za energetsko najbolj prodorne občine v Sloveniji v kategoriji malih občin.



Že zdaj bodo začeli tudi s pripravo dokumentacije za drugo in tretjo fazo, z zaključkom vsake faze pa se bo, pravijo v Bovcu, nižala tudi odkupna cena toplote. »Že po končani drugi fazi, za katero bo potrebna minimalna investicija, bo cena nižja za okoli 14 %, poleg tega pa bo za odjemalce že na začetku cena toplotne energije v primerjavi z drugimi energenti bistveno nižja,« obljubljajo v Bovcu. DOLB naj bi ustvaril nova delovna mesta, »gorivo« zanj pa je v občini dolgoročno zagotovljeno, saj jo je skoraj 60 % pokrite z gozdovi, ki so v veliki meri v lasti Občine Bovec.



Kot so pojasnili v Bovcu, so za izvedbo projekta pridobili evropska kohezijska sredstva na ministrstvu za infrastrukturo (MZI), in sicer v vrednosti dobrih 581.000 evrov, DOLB Bovec pa se s SID banko dogovarja tudi za 600.000 evrov posojila. Občina Bovec bo garant za najem tega posojila, kar je potrdil tudi občinski svet.



Pogodbo sta podpisala v. d. direktorja družbe DOLB Bovec Silvo Hrovat in predsednik uprave družbe Esotech Marko Škoberne. Dogodka sta se udeležila tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž in predsednik nadzornega odbora družbe DOLB Bovec Rajko Leban.

Občina Bovec je za izvedbo projekta ustanovila Javno podjetje za proizvodnjo in dobavo toplotne energije DOLB Bovec, ki bo skrbelo tudi za upravljanje s sistemom.S podpisom pogodbe se je začela izvedba prve faze (družba Esotech bo z deli začela takoj po prvomajskih praznikih, končala pa naj bi oktobra letos), v kateri bodo na sistem priključili 15 uporabnikov. Med njimi sta največja Mahle Bovec in Kovi Bovec, na lesno biomaso pa se bodo že prihodnjo ogrevalno sezono greli še v Kulturnem domu Bovec, Osnovni šoli Bovec, na Občini Bovec, v Vrtcu Bovec in tudi drugi. Glavni toplovod je dolg 1470 metrov.