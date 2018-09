Da je stavba pametna, mora biti več kot zgolj energetsko učinkovita

Vlada napoveduje pilotne projekte na področju digitalizacije

Postopek od BIM modela do pamtne zgradbe je predstavil dr. Andrej Tibaut, z mariborske Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo in predstavnik združenja siBIM. Poudaril je, da odkar na njihovi fakulteti poučujejo BIM, študenti vedo, kaj je digitalizacija, znajo uporabljati tehnologije, ni jih strah modelirnikov, s pomočjo katerih lahko BIM projektirajo. »Znajdejo se v množici podatkov, ki nas obkroža,« je dejal Tibaut.Izpostavil je, da je podatkov res ogromno in da se kopičijo, a da jih je še vedno velika večina – kar 60 % – zgolj v človekovi glavi. »BIM je pristop, ki omogoča, da take podatke naredimo eksplicitne – da jih digitaliziramo,« pove.Prvi BIM projekt po zahtevi naročnika je nastal v občini Lendava, in sicer pred gradnjo razglednega stolpa Vinarium. »V projekt smo bili povabljeni tik pred začetkom gradnje stolpa, s pomočjo BIM pa smo morali narediti njegov virtualni model. Z njegovo pomočjo smo podrobno spremljali gradnjo, zbrali 55.000 slik, ki smo jih sproti analizirali in primerjali stanje na gradbišču s stanjem na modelu, je pojasnil Tibaut, ki je tudi predsednik združenja siBIM.





Združenje, ki šteje okoli 150 članov, je v Sloveniji prisotno od leta 2015, število članov pa se vsako leto poveča za 30 %, pove Tibaut. »Gre za neprofitno strokovno združenje, ki predstavlja največjo koncentracijo znanja na področju BIM-a v Sloveniji,« je prepričan. Zadovoljen je, da nova vlada napoveduje nove pilotne projekte na področju digitalizacije in BIM projektov, prvi tak pa naj bi bila druga cev karavanškega predora. »Od leta 2023 bo BIM obvezen model,« napoveduje Tibaut.