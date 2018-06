Cerarju in Gašperšiču v Brežicah predstavili projekt HE Mokrice

»Vlada je HE Mokrice v tem mesecu uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021. Premier Cerar je ob tem poudaril, da so HE Mokrice zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, Slovenija jo potrebuje, če želi izkoristiti moč spodnje Save ter se približati zadanemu cilju energetske samopreskrbe,« so sporočili iz Cerarjevega kabineta.







Premier je ob obisku ponovil svojo vizijo zelene Slovenija in zavzemanja za izrabo zelene obnovljive energije. »Izpolnjevati moramo domače in mednarodne okoljske obveznosti skozi učinkovito rabo energije in energetsko upravljanje,« je dejal. »Enako pomembno pa je, da nadaljujemo tudi z izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi in tako izkoristimo celoten vodni potencial reke Save, saj sem večkrat že ponovil, da je voda tekoče zlato 21. stoletja,« je poudaril premier.





HE Mokrice in izgradnja celotne verige je pomembna tudi z vidika izboljšanja poplavne varnosti. Pomembno se namreč urejajo vodotoki, varuje se podzemne vode ter skrbi za dvig podtalnice in s tem za ohranjanje zalog pitne vode. Hkrati izgradnja HE Mokrice ugodno vpliva na razvoj kmetijstva na krško-brežiškem polju (dvig podtalnice ob nizkih nivojih oziroma suši, možnost izvedbe namakanja) ter omogoča razvoj turizma ter nadaljnji razvoj rekreacije in športa v območju.



»Projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je tako večnamenski projekt in njegov popoln namen bo dosežen samo v povezavi z vsemi sinergijskimi učinki med energetskim in infrastrukturnim delom, lokalnimi skupnostmi in državo«, še izpostavlja premier Cerar.