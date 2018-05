Cene goriva nespremenjene

Tako je vlada v uredbi spremenila višino trošarin na glavna energenta, neosvinčen bencin in dizel, medtem ko zneski trošarin ostalih energentov ostajajo v sedanji višini. Od danes naprej je tako trošarina za neosvinčen bencin nižja za 0,02951 EUR/liter (znižana z 0,50780 EUR/liter na 0,47829 EUR/l), trošarina za dizel pa bo nižja za 0,03333 EUR/liter (znižana z 0,42605 EUR/l na 0,39272 EUR/l).Na vladi so poudarili, da razmere na trgu redno spremljajo, pri vodenju trošarinske politike pa upoštevajo različne cilje in dejavnike – cilje ekonomske politike, gospodarske razmere, okoljsko politiko, zdravstvene politike in konkurenčnost v primerjavi s sosednjimi državami –, ki jih je treba ustrezno uravnotežiti.Kot so pojasnili na vladi, sprememba višine trošarine glavnih dveh energentov bo ob predpostavki, da bodo tako spremenjene trošarine veljale celo leto, prihodke iz naslova trošarin letos znižala za 29 milijonov evrov. »Na mesečni ravni to pomeni 4,8 milijona evrov manj javnofinančnih prihodkov iz naslova trošarin od glavnih dveh pogonskih energentov,« so še dodali.