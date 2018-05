Borzen ponuja sponzorska in donatorska sredstva

Kot pojasnjujejo na Borzenu, razpis letos objavljajo že drugič, prijave pa sprejemajo na elektronski naslov #EM#696f646c44676975726c64257f64#EM#.Na razpis se lahko prijavijo zainteresirane pravne osebe, ki imajo sedež v Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, izobraževanja, okoljevarstva, humanitarne dejavnosti in zdravstva.Kandidati lahko vloge oddajo le preko standardiziranega obrazca za oddajo sponzorske oziroma donatorske vloge do zaključka razpisa, ki je del razpisne dokumentacije, za pridobitev sponzorskih oziroma donatorskih sredstev pa posamezni kandidati vložijo največ eno vlogo oziroma predstavijo en projekt. Vlagatelj torej ne more hkrati vložiti vloge za sponzorska in donatorska sredstva.Vse podrobnosti in obrazec za vlogo najdete TUKAJ