Borzen petim izobraževalnim projektom s področja URE in OVE razdelil slabih 9500 evrov

Projekti so se lani jeseni izvajali med srednješolci po Sloveniji, v njih pa so z različnimi tematikami in pristopi znotraj URE in OVE prenašali znanje na mlade. Podrobnejše opise projektov najdete TUKAJ Borzen je nagradil Lokalno energetsko agencijo Gorenjske (LEAG), in sicer za 'Izobraževalni projekt s področja OVE in URE za mlade 2017', Osnovno šolo Šturje Ajdovščina, in sicer za projekt 'Primerjava klasične sončne elektrarne s sončno elektrarno, ki sledi soncu', Šolski center Škofja Loka za projekt ' Obnova električnega skiroja in kolesa', Biotehniški center Naklo za projekt 'Model varčevanja z energijo' ter nevladno organizacijo Alpe Adria Green za projekt 'Od bencina k elektriki'.»Vesel sem, da mladi s svojo energijo in zagnanostjo sodelujejo v projektih, kjer pridobivajo znanja in izkušnje s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Verjamem, da bodo pridobljena znanja prenesli v prakso ter tako soustvarili našo skupno prihodnost,« je ob tem dejal dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena.Podoben razpis je družba Borzen razpisala tudi že v letu 2016, letošnji razpis pa naj bi objavila v marcu.