Borzen nagradil študentske naloge s področja energetske prenove stavb

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

»Današnje izzive trajnosti v energetiki in prihodnosti je smotrno reševati z vključevanjem svežega pogleda in glasu mladih, zato z natečajem dajemo glas mladim in njihovi viziji reševanja energetske prihodnosti,« je udeležencem natečaja dejal dr. Karlo Peršolja, direktor Borzena. Izpostavil je, da želi Borzen z letošnjim natečajem za študente doseči večje zavedanje o učinkoviti rabi energije pri mlajši populaciji ter predvsem vzpostaviti most med znanstveno-raziskovalnim potencialom študentov in aktualnimi dilemami učinkovite rabe energije.



Kot pravijo na Borzenu, so z letošnjimi različnimi pristopi študentov in njihovimi raziskovalnimi nalogami zadovoljni, saj »kažejo, da so mladi vedno bolj seznanjeni s konkretnimi izzivi trajnostne energetike ter se želijo vanje proaktivno vključevati«.



Tudi mag. Klemen Potisek, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, meni, da je pomembno, mlade vključevati in spodbujati pri reševanju izzivov s področja energetskih prenov.