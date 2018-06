Bomo električne avte polnili s pomočjo ČHE Avče?

SENG upravlja 27 hidroenergetskih objektov, in sicer 21 malih in 5 velikih hidroelektrarn ter edino črpalno elektrarno v Sloveniji, to je ČHE Avče, ki je začela obratovati leta 2009. Ideja za črpalno hidroelektrarno je nastala predvsem zaradi neugodne strukture električne energije in želje po skladiščenju le-te za obdobja, ko so potrebe po električni energiji največje, so sporočili iz SENG.





»Kolikšen je potencial črpalne hidroelektrarne Avče za množično elektrifikacijo prometa v Sloveniji odkriva dejstvo, da je v polnem akumulacijskem jezeru shranjeno 2,52 GW (14 ur x 180 MW) energije. To je toliko energije, kot jo je možno shraniti v baterije 63.000 Nissan Leafov (63.000 x 40 kWh), « so zapisali v sporočilu za javnost.