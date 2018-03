Bomo do leta 2030 res ozelenili promet?

.

Dodal je, da so v dogovor za razvoj regij dodali tudi področje spodbujanja električne mobilnosti in predlagali vzpostavitev pilotnih linij električnih avtobusov. »V projektih strategije pametne specializacije sta nastala tudi izjemno ambiciozna projekta EDISON (Eco Driving Innovative Slutions and Networking) in WINCI (Wireless Inductive Charging Infrastructure), ki sta usmerjena v raziskovanje in iskanje idej, hkrati pa imata za cilj, da do leta 2022 v Sloveniji med prvimi vzpostavimo avtobusno linijo javnega potniškega prometa, ki bo imela dinamično polnjenje med vožnjo in bo polnilna infrastruktura del vozišča,« je navedel minister.Izpostavil je, da ima ključno vlogo pri doseganju cilja, da Slovenija v naslednjem desetletju postane ena najbolj prometno zelenih držav, široka pokritost z električnimi polnilnicami na evropskem omrežju TEN-T. Slovenija je po besedah ministra ena prvih držav, ki na avtocestnem omrežju zagotavlja nemoteno potovanje z vozili na električni pogon. »Po zadnjih podatkih je v naši državi 227 javno dostopnih polnilnih mest za elektriko s 470 priključki, enim polnilnim mestom za vodik, 115 za utekočinjen naftni plin in štiri za stisnjen zemeljski plin,« je povedal minister in dodal, da je s ponedeljkovim odprtjem stacionarne črpalke za utekočinjen zemeljski plin (UZP) v Sežani Slovenija dobila še prvo tovrstno postajo.