Bisol razmišlja o centru za recikliranje delov sončnih elektrarn

»Glede na to, da mestna občina svoja zemljišča v okolici prodaja po zelo nizkih cenah, si investitor še zelo dolgo ne bo mogel privoščiti prodaje, ki bi mu omogočila povrnitev vloženih sredstev,« v Bisolu pojasnjujejo odločitev za morebitni reciklažni center. Pravijo, da sta v Evropi trenutno le dva takšna centra, eden v Belgiji in drugi v Nemčiji, medtem ko evropska zakonodaja nalaga, da je recikliranje solarnih elektronskih komponent obvezno. Za skupino Bisol Group, ki je, kot pravijo, največji evropski proizvajalec, bi to predstavljalo komplementarno dejavnost.

»V Evropi in njeni okolici je ogromno cenenih azijskih proizvodov z bistveno krajšimi življenjskimi dobami od običajnih življenjskih dob sončnih elektrarn. Že danes je potreba po zbiranju odsluženih modulov velika, v prihodnje bo takšnih potreb čedalje več,« pravi predsednik uprave skupine Bisol Group dr. Uroš Merc. »Za nas je to priložnost, da postavimo največji zbiralno reciklažni center v Evropi, kjer je 5,1 hektarja veliko zemljišče dovolj za prvo fazo zastavljenih načrtov. Najpomembneje je, da lahko z zbiranjem odsluženih modulov začnemo takoj, še preden postavimo objekt in kupimo vso potrebno opremo. Kasneje lahko dejavnost razširimo na preostale elektronske in druge komponente, ki niso vezane izključno na področje fotovoltaike. Naši cilji so, da bo center spadal med najsodobnejše in ne bo imel nobenih negativnih vplivov na okolje in ljudi, ki tam živijo,« pravi Merc.







Skupina Bisol Group je aktivni član združevanja PV Cycle in ERP, ki imata vzpostavljeni mreži za zbiranje modulov v Evropi.