Bi zmogli biti eno uro dnevno brez luči?

Večja udeležba, večji učinek

2

2

2

2

Varčujemo lahko tudi drugače

Globalna akcija Ura Zemlje (angl. Earth Hour) že od leta 2007 gospodinjstva in spodbuja k zmanjšanju ogljičnega odtisa za vsaj eno uro na leto. Od takrat se akciji, ki sicer poteka vsako leto 24. marca med 20:30 in 21:30 zvečer, pridružuje več kot 180 držav in območij po celem svetu. Smiselna pa je le ob veliki udeležbi: če 60 W žarnico za eno uro ugasne le eno gospodinjstvo v Sloveniji, se poraba električne energije zmanjša za 0,06 kWh, emisije COpa za 32 g. Če to stori vseh 820.541 slovenskih gospodinjstev pa bi se prihranilo za 49.323 kWh elektrike, zmanjšalo izpuste COza 25.956 kg, prihranilo pa 5.907 evrov. Z vsakodnevnim izvajanjem akcije bi se poraba elektrike zmanjšala za kar 18 milijonov kWh, ogljični odtis za 9 milijonov kg, skupni stroški pa za 2 milijona evrov.Zanemarljive niso niti številke v primeru ugašanja varčnih ali LED sijalk, kjer je poraba že v osnovi nižja: če bi gospodinjstva za eno uro ugasnila eno varčno sijalko z močjo 14 W ali LED sijalko z močjo 8 W, bi se poraba električne energije zmanjšala za 4,2 milijona kWh oz. za 2,4 milijona kWh, izpusti za 2,2 milijona kg COoz. 1,3 milijona kg CO, stroški pa za 503.000 evrov v primeru varčne sijalke in 290.000 evrov v primeru LED sijalke.Stroške za elektriko in ogljični odtis lahko zmanjšamo že z nekaj preprostimi spremembami navad, na primer z vklapljanjem električnih naprav in strojev v času nižjih tarif (pralni, sušilni, pomivalni stroji), s pranjem pri nizkih temperaturah, v poletnih mesecih s sušenjem perila na zraku, s prižiganjem naprav le takrat, ko je to res potrebno, z ustreznim shranjevanjem in vzdrževanjem hladilnikov in zamrzovalnikov, nenazadnje pa ugašanjem luči takrat, ko jih ne potrebujemo. Več nasvetov razkriva tudi aplikacija Porabimanj, ki je dostopna tukaj