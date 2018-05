Bencin in dizel znova dražji

V uredništvu Energija doma smo prepričani, da naši bralci in člani razpolagajo z obširnim znanjem in vedenjem o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije. Vabimo vas, da delite svoje znanje, izkušnje in informacije z nami in pomagate tistim, ki iščejo prave informacije ali pa le zanimive članke. Vpišite svoje vsebine in soustvarjajte energijsko odgovorno skupnost!

Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,6 centa na 1,327 evra, liter dizla pa za 1,9 centa na 1,271 evra, je objavilo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT).



Cene veljajo do 7. maja.



Kot je znano, trgovci z nafto cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.